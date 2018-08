Mann randalierte in Wiener Polizeiinspektion

Ein 64-Jähriger hat sich dermaßen über eine Anzeige geärgert, dass er Freitagvormittag in einer Wiener Polizeiinspektion randalierte. Zwei Polizisten wurden verletzt, die Einrichtung in der Inspektion Fuhrmanngasse in der Josefstadt massiv beschädigt. Der Randalierer wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag.

Gegen 11.00 Uhr kam der 64-Jährige auf die Wache, um gegen die Anzeige Beschwerde einzulegen. Er wurde immer aggressiver und begann die Polizisten als “dumm und unfähig” zu beschimpfen. Da er sich gar nicht beruhigen ließ, wurde die Festnahme ausgesprochen. Dagegen wehrte sich der Mann heftig. Er trat gegen das Parteienpult, das aus der Verankerung gerissen wurde. Zwei Beamte wurden verletzt, einer erlitt einen Bändereinriss am linken Daumen. Der 64-Jährige regte sich wegen einer Anzeige wegen Lärmerregung und aggressiven Verhaltens auf, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Österreicher war schon vorher deshalb aufgefallen. Alkoholisiert war der Mann bei seiner Festnahme am Freitag nicht, auch unter Drogeneinfluss stand er nicht. (APA) Leserreporter Feedback