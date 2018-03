Mann rettete sich durch Sprung auf Gleise vor Bewaffnetem

Polizei schnappte den Verdächtigen - © APA (Symbolbild)

Ein 24-jähriger Mann hat sich in der Nacht auf Karsamstag durch einen Sprung auf die Gleise der U3 in Wien-Simmering vor einem mit einem Messer Bewaffneten gerettet. Laut Polizei kam kurz vor Mitternacht ein Mann schreiend in die Station Gasometer, wo sich ihm der jüngere Kontrahent in den Weg stellte. Im Zuge des Streits hielt der 46-Jährige seinem Widersacher ein Messer unter die Nase.