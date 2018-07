Mann soll in Wien hunderte Fahrscheinautomaten manipuliert haben

Der Mann soll hunderte Automaten manipuliert haben. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein Mann soll in Wien hunderte Öffi-Fahrscheinautomaten manipuliert haben. Die Polizei ordnet dem Mann insgesamt 779 Diebstähle mit einer Gesamtschadenssumme von 66.000 Euro zu. Aufgeflogen ist der Slowake, als ihn zwei Mitarbeiter der Wiener Linien am Dienstagabend in der U-Bahn-Station Schottenring dabei beobachteten, wie er an einem Fahrscheinautomaten hantierte und in die Linie U2 einstieg.