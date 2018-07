Mann soll Zehnjährige in Wien vergewaltigt haben

Der Beschuldigte wurde festgenommen - © APA (Symbolbild)

Ein 34-Jähriger steht im Verdacht, in Wien die Tochter einer Bekannten vergewaltigt zu haben. Der Vorfall spielte sich Montagabend in einer Wohnung in Wien-Donaustadt ab. Das Kind erzählte der Mutter von den geschlechtlichen Handlungen, die daraufhin die Polizei alarmierte. Bei dem Mann handelt es sich um einen Bekannten der Kindesmutter, den die Frau “vor einiger Zeit” kennengelernt hatte.