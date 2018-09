Für den Mann klickten die Handschellen - © APA (Symbolbild)

Ein 37 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Favoriten seiner 36-jährigen Freundin mit einem Messer in den Hals gestochen. Die Frau wurde schwer verletzt, Lebensgefahr bestand keine. Dem Angriff war ein Streit zwischen den betrunkenen Österreichern vorausgegangen. Der 37-Jährige wurde festgenommen, er befindet sich in Haft, berichtete die Polizei am Mittwoch.