Mann starb nach Schlag vor Kärntner Disco: Vier Jahre Haft

Der 26-Jährige war am 23. September 2017 vor der Disco im Bezirk Völkermarkt vorgefahren und bald darauf mit einem anderen Lokalbesucher in Streit geraten: Er hatte diesen beschuldigt, ein Getränk auf seinem geliehenen Porsche abgestellt zu haben und schlug ihm daraufhin zwei Mal ins Gesicht.

In der Disco selbst entbrannte dann der nächste Streit. Der 26-Jährige hatte gesehen, dass ein 16-Jähriger Geld genommen hatte, dass er eigentlich als Trinkgeld für die Kellnerin liegen gelassen hatte. Daraufhin schlug er ihn zwei Mal ins Gesicht und ging weg, laut Anklage mit der Aufforderung, die Sache “vor dem Lokal” zu klären.

Der 16-Jährige und seine beiden Begleiter – ein älterer Bruder und ein 41-Jähriger Nachbar, das spätere Opfer – verließen daraufhin das Lokal durch den Hinterausgang, um dem 26-Jährigen nicht mehr zu begegnen. Dieser lief ihnen aber nach, holte sie ein und versetzte dem 41-Jährigen einen Schlag, sodass dieser nach hinten stürzte und mit dem Kopf auf den Asphalt prallte. Das Opfer erlitt schwere Schädel-Hirn-Verletzungen und starb im Krankenhaus. Auch der Bruder wurde von dem 26-Jährigen noch ins Gesicht geschlagen.

Der Angeklagte, ein gebürtiger Wiener, hatte vor Gericht zugegeben, dass er den Mann geschlagen hatte, allerdings habe er nur einen Schlag mit der flachen Hand ausgeführt und nicht, wie die Anklage ihm vorwarf, einen Faustschlag. Darauf bezog sich einer der Hauptpunkte in der Verteidigung seines Anwalts, Hans Gradischnig: “Geht man von einem Faustschlag oder einer Ohrfeige aus? Das ist der entscheidende Unterschied”, richtete Gradischnig sich an die Geschworenen – denn eine schwere Verletzung oder gar eine Todesfolge sei für den Angeklagten nicht vorhersehbar gewesen.

Dem Angeklagten tue die Sache auch leid, beteuerte dieser: “Ich bereu das zutiefst und würde das gerne wieder ungeschehen machen.” Vor der Tat habe er Alkohol und Kokain konsumiert.

Der Version von dem Schlag mit der flachen Hand widersprach Staatsanwältin Sandra Agnoli: “Die Folgen des Sturzes sind nicht ungewöhnlich. Wenn man einen heftigen, unvorhersehbaren Schlag bekommt, ist es denkbar, dass man stürzt und schwerste Kopfverletzungen erleidet.” Der drei Mal wegen teils schwerer Körperverletzung vorbestrafte Mann sei ein “erfahrener Raufer” und es habe auch vielleicht einen Grund für Streit gegeben: “Aber es hat keinen Grund gegeben, sich so hineinzusteigern, dass man zuschlägt.” Es sei aber klar, dass der 26-Jährige den Mann nicht habe töten wollen.

Auch der medizinische Sachverständige Wolfgang Tributsch war der Ansicht, dass es sich bei dem Schlag um einen Faustschlag gehandelt habe, einen Schlag mit der flachen Hand könne er ausschließen. Darauf entgegnete Gradischnig, dass das Opfer selbst 1,8 Promille Alkohol im Blut hatte – bei dieser Menge seien Gleichgewichtsstörungen nicht ungewöhnlich, der Schlag habe also nicht zwingend heftig gewesen sein müssen.

Tragisches Detail in diesem Fall: Das Opfer hatte seit einem Herzinfarkt im Jahr 2016 blutverdünnende Medikamente nehmen müssen. Tributsch: “Die Überlebenschancen ohne die Medikation wären weitaus besser gewesen.” Ob der Mann dann überlebt hätte bzw. ob er Hirnschäden davongetragen hätte, könne man aber nicht sagen.

Dass es sich bei dem Schlag um einen Faustschlag gehandelt hatte, sei objektiviert, sagte Richter Dietmar Wassertheurer, der dem Schöffensenat vorsaß, in seiner Urteilsbegründung: “Sie wissen, wenn man jemandem einen solchen Schlag versetzt, dass derjenige fallen kann, dass er sich schwer verletzen oder der Tod eintreten kann”, meinte Wassertheurer.

Besonders erschwerend sei gewesen, dass der 26-Jährige zum Zeitpunkt der Tat eine dreimonatige, unbedingte Haftstrafe offen hatte: “Sie haben gewusst, Sie müssen ins Gefängnis, trotzdem schlagen Sie zu.” Und zwar heftig: “Das hat man am besten an der Aussage des Discobetreibers gesehen, der gesagt hat, er habe noch nie so einen Schlag gesehen – und dass der Mann dann sofort umgefallen und liegengeblieben ist.”

Neben der verhängten Haftstrafe wurde noch eine weitere, bedingte Haftstrafe von zwölf Monaten wegen Körperverletzung widerrufen, was bedeutet, dass der 26-Jährige für insgesamt fünf Jahre ins Gefängnis muss. Der Mann nahm das Urteil an, Staatsanwältin Agnoli gab keine Erklärung ab.

