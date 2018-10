Mann stirbt bei Explosion eines Fahrkartenautomaten

Immer wieder werden in Deutschland Fahrscheinautomaten gesprengt. Das Bild zeigt ein Fall aus Dortmund im März 2017. - © APA/dpa/Rene Werner/IDA NewsMedia

Bei der Explosion eines Fahrkartenautomaten auf einem S-Bahnhof in Halle in Sachsen-Anhalt in Deutschland ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Detonation war so heftig, dass die Tür des Gerätes auf den Bahnsteig gegenüber geschleudert wurde, wie die Polizei mitteilte.