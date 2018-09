Der Mann wurde mit dem Hubschrauber vom Postalmklettersteig geborgen (Symbolbild). - © Beran/ÖAMTC

Ein 31-Jähriger verletzte sich bei einem Sturz am Postalmklettersteig bei Strobl (Flachgau) am Donnerstag schwer. Er rutschte an einer senkrechten Wandstelle ab und stürzte in die Sicherung. Durch den Sturz erlitt er schwere Verletzungen am Oberschenkel und musste ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen werden.