Mann wollte in Tirol Ehefrau mit Strick erdrosseln

Das Opfer befinde sich im Krankenhaus in Behandlung - © APA (Archiv)

Ein Mann hat in Thaur in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) am Dienstag gegen Mittag versucht, seine Ehefrau mit einem Strick zu erdrosseln. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, teilte die Polizei mit. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. Die Einvernahme des Opfers, das am Nachmittag das Krankenhaus wieder verlassen konnte, war vorerst noch im Gange.