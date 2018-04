Mann würgte in Wien-Favoriten Kind und trat Polizisten

Zwei Beamte wurden verletzt - © APA (Webpic)

Ein 24-Jähriger soll am Samstag in Wien-Favoriten ein sechsjähriges Kind gewürgt haben. Als Zeugen eingreifen wollten, floh der Mann und soll dabei erneut auf ein anderes Kind losgegangen sein. Zwei Fußgänger stoppten den Mann dann gegen 20 Uhr am Quellenplatz und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Festnahme verletzte der Verdächtige dann auch noch zwei Beamte durch Tritte.