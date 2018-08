Mann wurde bei Unfall in Tirol Unterschenkel abgetrennt

Der Verletzte wurde in eine Innsbrucker Klinik gebracht - © APA (Webpic)

Bei einem Arbeitsunfall in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist am Donnerstag einem 40-jährigen Bosnier der Unterschenkel abgetrennt worden. Wie die Polizei berichtete, war der Mann in das Gehäuse einer sogenannten Kanalballenpresse gestiegen. Weil die Maschine auf Automatik gestellt war und der Papiertrichter leer war, schob es den Presskolben nach vor und trennte den Unterschenkel ab.