Süßwarenhersteller Manner hat die Nase vorne

Die Traditionsmarke Manner hat in einem aktuellen Ranking mehrere internationale digitale Marken als sympathischste Marke in Österreich verdrängt. Das ergibt zumindest die von Marketagent.com betriebene App Brand.Swipe, in der etwas über 10.000 Nutzer Marken nach ihrer Sympathie reihen.