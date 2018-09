Für 20.000 Euro haben mehrere Briefe und Manuskripte des deutschen Schriftstellers Siegfried Lenz bei einer Auktion in Ahlden (Niedersachsen) die Besitzer gewechselt. Die in 13 Konvolute aufgeteilten Objekte gingen an einen Hamburger Verleger und an eine Sammlung, wie eine Sprecherin des Auktionshauses Schloss Ahlden am Samstag sagte.

Die 47 Blätter stammen von Elke Ernst, einer engen Freundin des Autors (1926-2014). Lenz hatte diese 1966 auf einer Lesereise in Darmstadt kennengelernt. Versteigert wurden vier Original-Manuskripte von 1966 und 1967 und private Briefe. Diese geben dem Auktionskatalog zufolge Einblicke in die Entstehung von Lenz' wichtigstem Roman "Deutschstunde" (1968) über die Nazi-Zeit und einen falsch verstandenen Pflichtbegriff. (APA/dpa)