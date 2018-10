Marc Marquez krönte sich vorzeitig zum MotoGP-Champion

Marquez raste auf der Heimstrecke seines Motorrad-Herstellers zu seinem 69. GP-Sieg, dem 43. in der MotoGP, und schaffte damit aus eigener Kraft früh den Titel-Hattrick. Sein vor dem Japan-Rennen 77 Punkte zurückliegender Rivale Andrea Dovizioso hatte nach dem Start aus der Pole Position mit einer kurzen Unterbrechung bis zur viertletzten Runde stets geführt. Doch da vermochte der Vorjahressieger eine erfolgreiche Attacke des Titelverteidigers nicht so wie elf Runden vor dem Ende zu kontern.

In der vorletzten Runde rutschte der italienische Ducati-Pilot dann an zweiter Stelle liegend sogar von der Strecke und ging schließlich als 18. (+42,698) leer aus. Marquez, der sich vom sechsten Startplatz (2. Reihe) früh an die zweite Position geschoben hatte, weist nun 102 Punkte Vorsprung auf. Nur 75 Zähler sind in Australien, Malaysia und Valencia noch zu vergeben.

Der Star mit der Nummer 93 auf seinem Motorrad triumphierte nach 2013, 2014, 2016 und 2017 erneut in der Königsklasse, nachdem er bereits 2010 in der 125ccm-Klasse und 2012 in der Moto2-Kategorie jeweils der Beste gewesen war. “Ich fühle mich richtig gut, ich habe den WM-Titel schon kommen gespürt”, sagte Marquez, der gleich seinen ersten “Matchball” nützte. “Es ist schön, wenn man es gleich bei der ersten Gelegenheit schafft. Die großen Chefs werden zufrieden sein”, betonte er. Die Ehrenrunde absolvierte Marquez in einem Shirt mit der Aufschrift “Level 7” und einer Fahne, auf der “World Champion” zu lesen war.

In Japan setzte sich Marquez vor dem Briten Cal Crutchlow (Honda/+1,573 Sekunden) und dem Spanier Alex Rins (Suzuki/1,720) durch. Der Italiener Valentino Rossi (Yamaha/6,413) wurde Vierter. Der siebenfache Champion der Königsklasse liegt in der WM-Wertung als Dritter 111 Punkte hinter Marquez. Für den dreifachen Saisonsieger Dovizioso tat es dem Champion aus Cervera leid. “Er hätte es verdient, auf dem Podium zu stehen.”

Die zwei KTM-Piloten schafften es in die Punkteränge. Der Brite Bradley Smith landete an der 12. Stelle (+26,875), der Spanier Pol Espargaro wurde 13. (27,069). In der WM-Wertung nimmt das Duo des oberösterreichischen Herstellers die Ränge 19 bzw. 18 ein.

Der Spanier Jorge Lorenzo, der kommende Saison von Ducati zu Marquez’ Honda-Rennstall wechselt, hatte wegen einer Handverletzung auf ein Antreten verzichtet. Der dreifache MotoGP-Champion sagte am Sonntag auch schon seinen Start in der kommenden Woche in Philip Island (Australien) ab.

