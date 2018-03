Marcel Hirscher lässt Speed-Fenster doch noch offen

“Ich schließe es nicht ganz aus, aber das würde heißen, der Gesamtweltcup und auch andere Kugeln wären dann ade. Man müsste von null weg anfangen – im Vergleich zu Slalom und Riesentorlauf”, sagte der siebenfache Gesamt-Weltcupsieger. Die Abfahrt habe aber ihre Reize: “Der Reiz ist extrem da, weil du kannst jeden Tag besser werden. Im Slalom und Riesentorlauf ist es ganz schwer, dass du da neue Reize setzen kannst.” Also auch zum aktuellen Zeitpunkt bleibt Hirscher ohne konkrete Pläne und ergänzte noch einmal zur Abfahrt: “Ich traue es mich gar nicht auszuschließen.”

Zuvor hatte er allerdings in seinem aktuellen Blog Speed-Plänen eine Absage erteilt. Die Zukunft wird es nun zeigen müssen.

Eine Saison mit 13 Siegen und all den Erfolgen hat auch einen Nachteil, meinte der Rekordsieger: “Die Crux an der Geschichte: Die Saison, die heuer war, die zu toppen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist für die Motivation eher schlecht”, meinte Hirscher lachend. Für die Zeit nach seiner Karriere ist ein Art Trainertätigkeit für ihn vorstellbar, auch mit Blick auf die eigene Karriere. “In gewissen Situationen wäre es fein gewesen, wenn wir jemand gehabt hätten, der uns erklärt hätte, wie es in Wahrheit läuft. Das wäre irgendwo reizvoll. Es gibt so viele Talente da draußen, die nicht einmal wissen, dass sie ein Talent haben. Das gehört gefördert und unterstützt”, so Hirscher auf Servus TV.

Nach dem Auftritt bei Servus TV hebt er am Donnerstag zum Heliskiing nach Kanada ab. “Danach hoffe ich auf warmes Wetter und viel Sonne, damit ich meine Badehose bald auspacken kann.” “Das Ziel ist, für eine Zeit lang richtig abzuschalten und auf der faulen Haut zu liegen, bin gespannt wie lange das funktioniert, weil ich doch einen sehr ausgeprägten Bewegungsdrang hab!”

(APA/S24)