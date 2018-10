Marcel Hirscher zum fünften Mal “Sportler des Jahres”

Marcel Hirscher sammelte eine weitere Trophäe. - © APA/GEORG HOCHMUTH

Salzburgs Ski-Ass Marcel Hirscher wurde am Mittwoch zum fünften Mal zu Österreichs “Sportler des Jahres” gekürt. Der 29-Jährige, der sich zum siebten Mal in Folge den Gesamtweltcup im alpinen Skisport geholt hat und in Südkorea Doppelolympiasieger wurde, ist damit neuer Rekordhalter des Titels. Bisher hielt er als Spitzenreiter gemeinsam mit Hermann Maier bei vier Titeln.