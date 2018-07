Marchionne in kritischem Zustand in Zürcher Klinik

Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt am 26. Juni in Italien, als er den Carabinieri ein Modell des von seiner Gruppe Fiat Chrysler produzierten Jeeps Wrangler überreicht hatte, war Marchionne müde und mitgenommen erschienen. Medien spekulierten, dass er wegen eines Lungentumors operiert worden sei. Danach seien Komplikationen aufgetreten. Marchionne sei bereits im Koma nach Zürich geflogen worden.

Fiat Chrysler CEO Sergio Marchionne is stepping down due to ill health. The automotive industry legend is widely credited with rescuing Chrysler after the financial crisis left US automakers on the brink of collapse. https://t.co/Oht8PbKXe2 pic.twitter.com/B4GpaEJVvq

— CNN (@CNN) 21. Juli 2018