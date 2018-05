Marco Wagner singt im Vollrausch Nazi-Parolen

Ist das das Ende der Entertainer-Karriere von Marco Wagner? Wie der 30-Jährige in einem Video am Donnerstag angibt, hat er “richtig große Scheiße gebaut”. Hintergrund ist ein gemeinsamer Fisch-Urlaub mit Freunden in Ungarn. Dabei hat sich Wagner offenbar nicht nur im Angelsport betätigt, er dürfte mit seinen Freunden auch über den Durst getrunken haben.

Im Vollrausch Nazi-Parolen gesungen

Wie er selbst angibt, feierte er im Vollrausch mit Freunden und flüchtigen Bekannten, dabei kam es zu den Parolen: “Wir haben Schlachtgesänge gesungen. Und eben auch Dinge, die einfach gar nicht gehen, für die ich mich dermaßen schäme”, so Marco Wagner in seinem Interview.

Marco Wagner entschuldigt sich

Ein Video zeigt, wie der Sänger sichtlich betrunken an einem Tisch sitzt und bei der Parole “Adolf Hitler, du bist die geilste Sau” mitsingt. “Ich habe in dem Moment nicht mehr gewusst wo vorne und hinten ist”, so Wagner. Er möchte sich entschuldigen und distanziert sich von diesem Gedankengut.

Künftig kein Alkohol mehr und Selbstanzeige

Sein Verhalten führt Wagner auf den übermäßigen Alkoholkonsum zurück, künftig will er keinen Tropfen mehr trinken. Seiner Facebook-Seite ist zu entnehmen, dass er sich selbst anzeigte. Seine Fans will Marco Wagner auch darüber auf dem Laufenden halten.