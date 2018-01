Marihuana-Ring in Stmk. ausgehoben: 180 kg sichergestellt

Marihuana inzwischen in einigen Ländern legal - © APA (dpa-Zentralbild)

Steirische Drogenermittler haben einen Marihuana-Ring ausgehoben und rund 180 Kilogramm Cannabiskraut sowie andere Drogen in kleineren Mengen sichergestellt. Das wurde am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz im Innenministerium in Wien bekanntgegeben. Der Hauptdealer, ein 27-jähriger Grazer, wurde im vergangenen September verurteilt.