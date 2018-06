Marilyn Manson zum Abschluss des ersten Nova-Rock-Tages

Die Schockwirkung früherer Jahre ist verblasst - © APA

Eine Konstante gab es am ersten Nova-Rock-Tag: Regen und Wind ließen sich einfach nicht abschütteln. So waren auch die Bedingungen beim Auftritt von Marilyn Manson auf der Blue Stage alles andere als gemütlich. Der US-Schockrocker zeigte sich davon einigermaßen unbeeindruckt, was man ihm und seiner Band aber leider auch zurückgeben konnte. Bemüht, aber nicht wirklich zwingend gelang diese Show.