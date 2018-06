Marina Abramovic wünscht sich fröhliche Beerdigung

Marina Abramovic will kein 08/15-Begräbnis - © APA (dpa)

Performance-Künstlerin Marina Abramovic plant bereits ihre Beerdigung. “Ich wünsche mir ein fröhliches Fest, eigentlich drei, die gleichzeitig an verschiedenen Orten stattfinden sollen”, sagte die gebürtige Serbin, die in den USA lebt, der “Süddeutschen Zeitung am Wochenende”. “Alle, die eingeladen sind, sollen sich gegenseitig meine schlimmsten Witze erzählen. Und bloß keine schwarzen Kleider!”