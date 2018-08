Markus Friesacher übernimmt das Traditionsunternehmen - © APA

Der ehemalige Formel-3-Fahrer Markus Friesacher hat das Traditionsunternehmen Gmundner Keramik von der Familie von Moy per 1. August gekauft. Es soll in seine MF Gruppe eingegliedert werden. Die 130 Mitarbeiter in der Manufaktur in Gmunden sowie die Erlebniswelt dort und die Geschäfte in Salzburg und Wien sollen erhalten bleiben, hieß es in einer Presseaussendung am Mittwoch.