Marseille-Coach Garcia sieht Salzburg als Favoriten

Rudi Garcia versucht offensichtlich, Druck vom Team zu nehmen - © APA (AFP)

Vor dem Semifinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (LIVETICKER ab 21.05 Uhr) im Stade Velodrome gegen Red Bull Salzburg hat Olympique-Marseille-Coach Rudi Garcia neuerlich tiefgestapelt. Der 54-Jährige betonte auch am Mittwoch, er sehe seine Mannschaft gegen die Bullen lediglich als Underdog. “Aus meiner Sicht sind sie in der Favoritenrolle”, erklärte Garcia.