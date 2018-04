Marseilles Sakai verpasst auch EL-Rückspiel in Salzburg

Die beiden Duelle mit Salzburg steigen diesen Donnerstag in Marseille sowie eine Woche später in Wals-Siezenheim. Marseilles Stammtorhüter Steve Mandanda verpasst aufgrund der Folgen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel zumindest das Hinspiel. An seiner Stelle wird wie in den vergangenen Wochen Yohann Pele das OM-Tor hüten.

(APA/ag.)