Martin Fourcade nach 8. Erfolg vor Weltcup-Gesamtsieg

Fourcade feierte achten Saisonsieg - © APA (AFP/Archiv)

Martin Fourcade hat am Donnerstag zum Auftakt des Biathlon-Weltcupfinales in Tjumen seinen achten Saisonsieg gefeiert. Weil sein Rivale Johannes Thingnes Bö (Norwegen) nicht über den 14. Platz hinauskam, könnte der Franzose schon in der Verfolgungskonkurrenz am Samstag seinen siebenten Gesamtsieg in Serie fixieren. Julian Eberhard unterliefen drei Fehlschüsse, er wurde als bester Österreicher 15.