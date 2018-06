Martin Staudinger neuer SPÖ-Parteivorsitzender in Vorarlberg

Mit dem 38-jährigen Staudinger “glaube ich, haben wir eine sehr gute Wahl getroffen”, freute sich die 61-jährige Noch-Parteichefin bei einer Pressekonferenz in Bregenz. Grundsätzlich hätte man eine Frau als Nachfolgerin vorgezogen, gab Sprickler-Falschlunger unumwunden zu. Das habe sich in den Diskussionen mit Funktionären aber nicht ergeben. “An der Kompetenz und an dem bis in die Wolle Rotgefärbtem von Martin Staudinger, kommt man nicht vorbei und will es auch nicht”, streute die Sozialdemokratin Staudinger Rosen.

Staudinger hat in Wien Volkswirtschaftlehre und Politikwissenschaften studiert. Er ist Leiter der Landesstelle Vorarlberg des Sozialministeriumservice und will diese Funktion auch weiterhin ausüben. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein – “wir kennen uns seit vielen Jahren und schätzen uns sehr” – sei über seine Pläne bereits informiert. Nach diversen politischen Engagements für die Sozialdemokraten während seiner Studienzeit war Staudinger Bezirksgeschäftsführer der SPÖ Wien-Innere Stadt und arbeitete anschließend im Kabinett des ehemaligen SPÖ-Sozialministers Rudolf Hundstorfer. In dieser Funktion war er auch für die Ausverhandlungen der ersten bundesweiten Mindestsicherung zuständig.

Staudinger ist sehr optimistisch, die Sozialdemokratie in Vorarlberg stärken zu können. “Es gibt sicher einige Werte, die wir zurückgewinnen müssen”, sagte er am Montag mit Blick auf den Rechtsruck in Österreich. Innerhalb der Spitzenkandidaten für die Landtagswahl habe man aber einen “Teamspirit” gewonnen, der ihn positiv stimme.

“Dass das Soziale bei der Sozialdemokratie zuhause ist und nicht bei anderen Parteien, wird der Bevölkerung bald deutlich werden”, verwies der designierte SPÖ-Chef auf die Bundespolitik. Auch Leistungs- und Aufstiegsorientierung sieht Staudinger bei seiner Partei verankert. “Leistungsgerechtigkeit betrifft jene, die jeden Tag aufstehen und arbeiten gehen, also die normalen Leute”, betonte der 38-Jährige, der den Parteivorsitz in Abstimmung mit der bisherigen Parteivorsitzenden Gabriele Sprickler-Falschlunger de facto bereits jetzt antritt.

Den Fokus seiner politischen Arbeit will Staudinger auf Sachpolitik legen, in allen Bereichen gehe es ihm um das beste Ergebnis. Dabei will der studierte Volkswirt und Politikwissenschafter auch Ideen anderer Parteien nicht ausschließen. “Wenn sie zu besseren Ergebnissen führen, bin ich dafür offen”, sagte Staudinger. Aus seiner Zeit in Wien verfüge er über gute Kontakte auf Bundesebene. “Ich habe gute Gespräche über alle Parteigrenzen hinweg geführt”, eine Arbeitsbasis sei also vorhanden, sagte er nicht ohne Stolz.

Dass er derzeit nicht über eine Parteifunktion in der Öffentlichkeit verfügt, sehen sowohl Staudinger als auch Sprickler-Falschlunger nicht als groben Nachteil. “Martin (Staudinger, Anm.) hat noch nicht diese Bekanntheit in der Bevölkerung, diese wird er aufgrund seiner Kompetenzen aber sicher bald haben”, versicherte die scheidende Parteichefin. Innerhalb der SPÖ sei der 38-Jährige auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt mehr, das hätten die einstimmigen Wahlergebnisse zum SPÖ-Spitzenkandidaten und für den Landesvorsitz gezeigt.

Der Nominierung und Wahl Staudingers zum Parteivorsitzenden und zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl seien lange interne Diskussionen vorausgegangen, berichtete Sprickler-Falschlunger. “Was mich am meisten freut, alles ging ohne gröbere Auseinandersetzungen über die Bühne”, sagte die 61-Jährige. Auch mit dem in der Öffentlichkeit häufig als möglichen Nachfolger der Parteichefin genannten Bludenzer Mario Leiter habe man Gespräche geführt. Leiter sei ein guter Freund Staudingers und unterstütze diesen. Er selbst sehe seinen Platz in Bludenz und nicht in der Landespolitik. “Mario Leiter wird – so hoffe ich – der nächste Bürgermeister von Bludenz”, sagte Sprickler-Falschlunger. Die Chancen stünden gut.

Die SPÖ Vorarlberg hat am Sonntagabend das Kernteam für die Landtagswahl 2019 gewählt. Nach Staudinger als Spitzenkandidat wurde die Arbeiterkammer-Vizepräsidentin Manuela Auer gereiht. Auf Platz drei folgt Klubobmann Michael Ritsch, auf Platz vier die Bludenzer Bezirksparteivorsitzende Elke Zimmermann. Der Leiter der Polizeischule, Thomas Hopfner, findet sich auf dem fünften Listenplatz, auf Platz sechs wurde die Vorarlberger SPÖ-Frauengeschäftsführerin Jeannette Greiter gewählt. Die restliche Landesliste soll noch im Juni bekannt gegeben werden. Soviel vorab: Die Liste werde gänzlich nach dem Reißverschlussprinzip erfolgen, also je zur Hälfte aus Frauen und Männern bestehen, betonte Sprickler-Falschlunger.

