Marzoll: Vier Verletzte bei Unfall in Kreuzungsbereich

Laut Polizei übersah eine 18-jährige Frau aus Anger beim Einbiegen von der Hochfeldstraße in die Grenzlandstraße eine 18-jährige Reichenhallerin, die mit ihrem Auto auf der Grenzlandstraße in Richtung des Marzoller Schlosses unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen und blieben anschließend beide auf dem Gehsteig an einer Gartenmauer stehen.

Vier Insassen schwer verletzt

Im Fahrzeug der Reichenhallerin wurden insgesamt drei Menschen laut BRK “mittelschwer” verletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin war allein im Auto und wurde ebenfalls verletzt. Das Reichenhaller Rote Kreuz war mit zwei Rettungswagen im Einsatz, versorgte die Verletzten und brachte einen zwölfjährigen Jungen und zwei 18-jährige Frauen zur weiteren Untersuchung in die Kreisklinik Bad Reichenhall.

Schaden von 18.000 Euro

Zehn Einsatzkräfte des Löschzugs Marzoll der Freiwilligen Feuerwehr Bad Reichenhall und die Besatzung des Führungsfahrzeugs der Reichenhaller Hauptwache sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher, reinigten die Fahrbahn und regelten den Verkehr. Beamte der Reichenhaller Polizei nahmen den genauen Hergang auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro. Die mutmaßliche Unfallverursacherin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, berichtet das BRK.