Masernalarm nach Laudamotion-Flug – Immunstatus wird erhoben

Nach dem Premierenflug von Laudamotion am 20. März mit einer Masern-infizierten Person an Bord erhebt die Behörde den Immunstatus aller Mitreisenden. Bei Betroffenen ohne ausreichenden Schutz werden Isolationsmaßnahmen ergriffen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Bis jetzt seien in Zusammenhang mit diesem Fall keine weiteren Masernerkrankungen bekannt, hieß es.