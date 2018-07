Massaker von Las Vegas – MGM Resorts verklagte Opfer

Mit der Gegenklage will der Hotelbetreiber erreichen, dass die gegen ihn gerichteten Klagen wegen Fahrlässigkeit fallengelassen werden. Mit Verweis auf den nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verabschiedeten sogenannten Safety Act argumentiert das Unternehmen, dass die US-Regierung in letzter Instanz verantwortlich sei, wenn bei großen Anschlägen Organisationen betroffen sind, die vom Heimatschutzministerium zertifizierte Sicherheitsunternehmen unter Vertrag hatten. Dies sei bei der Sicherheitsfirma CSC, die MGM und der Konzertbetreiber Live Nation für das Country-Festival angestellt hätten, der Fall gewesen.

Der Hotel- und Kasinobetreiber reichte die Klage bereits am Freitag im US-Staat Nevada und beim Bundesgericht in Los Angeles ein. Das Unternehmen betont darin, dass es ihm keinesfalls um Geld gehe. Die Opfervereinigung Route 91 Strong erklärte, MGM mache die Anschlagsopfer erneut zu Opfern. Viele von ihnen litten immer noch unter posttraumatischen Belastungsstörungen, hätten ihre Arbeit verloren oder seien wegen des Massakers suizidgefährdet. “In meinen 30 Jahren Berufstätigkeit ist dies das verwerflichste Verhalten, das ich jemals gesehen habe”, sagte der Anwalt Robert Eglet, der eines der Opfer vertritt. “Dies ist skandalös und falsch”, erklärte JoAnn Smith, Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma in Las Vegas, im Online-Dienst Twitter.

Der Attentäter von Las Vegas, Stephen Paddock, hatte unbemerkt ein ganzes Arsenal von Schusswaffen in ein Zimmer im 32. Stock des “Mandala Bay”-Hotels gebracht. Von dort aus feuerte er am 1. Oktober in die Besuchermenge bei einem Countrymusik-Festival. Er tötete 58 Menschen und verletzte Hunderte weitere, bevor er sich selbst das Leben nahm. Es handelte sich um das schlimmste Schusswaffenmassaker der jüngeren US-Geschichte.

(APA/ag.)