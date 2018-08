Massen-Beerdigung nach Angriff auf Schulbus im Jemen

Tausende nahmen an dem Marsch in Saada teil - © APA (AFP)

Nach dem Luftangriff auf einen Schulbus im Jemen haben Tausende bei einer Massen-Beerdigung um die getöteten Kinder getrauert. Etwa 50 Fahrzeuge brachten Särge in die Stadt Saada, wie am Montag im Fernsehsender Al-Massira der Houthi-Rebellen zu sehen war. Die Teilnehmer der Zeremonie in der Hochburg der schiitischen Rebellen protestierten bei der Beisetzung auch gegen Saudi-Arabien und die USA.