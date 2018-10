Massengrab aus 19. Jahrhundert in Mainz entdeckt

Bauarbeiter entdeckten das Massengrab - © APA (dpa)

Bei Bauarbeiten ist in Mainz ein Massengrab aus dem 19. Jahrhundert entdeckt worden. Wie viele Tote dort begraben wurden, sei unklar – es könnten mehrere hundert, “vielleicht sogar an die tausend” sein, sagte Jens Dolata von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz am Dienstag.