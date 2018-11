Massenkarambolage in Mexiko mindestens neun Tote

Immer wieder kommt es zu schweren Verkehrsunfällen - © APA (AFP/Getty)

Bei einem Unfall mit einem außer Kontrolle geratenen Lastwagen sind am Mittwoch in Mexiko mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere wurden nach Polizeiangaben bei der Massenkarambolage im Feierabendverkehr auf einer Autobahn in der Nähe von Mexiko-Stadt verletzt. Nach einem Bremsenversagens war der Lastwagen ungebremst in andere Autos gerast.