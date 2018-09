Massive Kritik an geplanter WADA-Kehrtwende zu Russland

Folgt die WADA-Exekutive der Empfehlung ihrer Kommission, die 2015 nach Aufdeckung des staatlich organisierten Dopings in Russland verhängte Sperre trotz Nichterfüllung von zwei Hauptkriterien aufheben, dürfte sie ein massives Glaubwürdigkeitsproblem bekommen.

Für Grigori Rodschenkow, den langjährigen Moskauer Laborleiter und unter Zeugenschutz in den USA lebenden Kronzeugen des Skandals, wäre die Aufhebung der RUSADA-Suspendierung “eine Katastrophe für olympische Sportideale, den Kampf gegen Doping und den Schutz von sauberen Sportlern”, schrieb er in der Zeitung “USA Today”.

Unterdessen hat WADA-Vizepräsidentin Linda Helleland angekündigt, der Empfehlung nicht zu folgen. “Wenn man für die Wiederzulassung Russlands stimmt, würde man dem Wunsch der Athletenkommissionen auf der ganzen Welt zuwiderhandeln, die sich klar positioniert haben, eine Zulassung jetzt nicht zu akzeptieren”, sagte die Norwegerin, die Kandidatin für die Nachfolge von Präsident Craig Reedie ist.

Unabhängig von der WADA-Entscheidung will der Internationale Leichtathletik-Verband darüber befinden, wann er die Sperre des russischen Verbandes aufhebt. “Wenn die RUSADA ihre Arbeit aufnehmen darf, werden wir den Bericht darüber abwarten und dann beraten”, sagte IAAF-Präsident Sebastian Coe jüngst. Die IAAF und das Internationale Paralympische Komitee (IPC) sind die beiden Weltverbände, die Russland bis heute gesperrt haben.

IOC-Chef Thomas Bach hatte im Juli am Rande der Fußball-WM gesagt, dass Russland den Anti-Doping-Kampf reformiert habe und verkündet, dass das IOC bereit zum “willkommen des Landes zurück” sei. Trotz des größten Doping-Skandals des 21. Jahrhunderts, mit Sabotage im Olympia-Labor der Winterspiele 2014 in Sotschi sowie rund 1.000-facher Manipulation von Doping-Proben durften bei den Sommerspielen 2016 in Rio rund 270 Russen als neutrale Athleten starten. Bei den Winterspielen im Februar in Pyeongchang wurden 169 Russen zugelassen. Und nach der Schlussfeier hob das IOC die Sperre des NOK des Landes auf.

In einer WADA-Mitteilung fünf Tage vor der Sitzung wurde der Vorschlag des Prüfgremiums mit “Führung erfordert Flexibilität” und eine “nuancierten Interpretation der Roadmap”, um die Sache zu einem Ende zu bringen, verteidigt. “Als ehemalige Athletin wiederhole ich, was von sauberen Athleten aus aller Welt darauf zu hören ist: Wir haben die Sorge, dass die WADA-Spitze Flexibilität höher gewichtet als starke und entschiedene Führung”, schrieb Claudia Bokel, die frühere Athletensprecherin des IOC, in einem Betrag für die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (Mittwoch).

Österreichs NADA-Chef Michael Cepic hatte ebenfalls verärgert auf das geplante Vorgehen der WADA reagiert. “Das ist ein ganz klares Abweichen der WADA, das ist ja das Schockierende, weil die WADA interessensunabhängig handeln sollte. Wenn man der obersten Behörde nicht mehr trauen kann und sie nicht mehr zu den eigenen Richtlinien stehen, dann hat das System einen Riss”, betonte Cepic.

(APA/ag.)