Massive Warnstreiks in Deutschland fortgesetzt

Für den öffentlichen Dienst wird eine bessere Bezahlung gefordert

Die Gewerkschaft ver.di hat am Mittwoch in Deutschland ihre massiven Warnstreiks für eine bessere Bezahlung im öffentlichen Dienst fortgesetzt. Tausende Beschäftigte in mehreren Bundesländern legten in der Früh die Arbeit nieder – unter anderem im Nahverkehr, in Kindergärten, Jobcentern und Bürgerämtern sowie bei der Müllabfuhr und in Kliniken.