Zusätzlich dazu wurde die Auffahrt Salzburg-Mitte in Richtung Wien gesperrt. Auf den Ausweichrouten kollabierte der Verkehr in der Folge ebenso. Aktuelle Verkehrsinfos findet ihr HIER.



Am Sonntag sorgte die Baustelle auf der A1 für Stau. Foto: Screenshot/SALZBURG24 ©

Bauarbeiten sorgen für Stau

Autofahrer stehen derzeit noch in der Münchner Bundesstraße und in der Folge auch in der Ignaz-Harrer-Straße im Stau. Auch auf der Rudolf-Biebl-Straße geht es nur schleppend dahin. Teilweise dauerte es am Sonntag auf den Ausweichrouten bis zu einer Stunde länger.