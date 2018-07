Maßnahmen für Arbeitsmarkt-Inklusion Behinderter gefordert

Menschen mit Behinderung sind vom Arbeitsmarkt oft ausgeschlossen - © APA (dpa)

Ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt haben am Dienstag Vertreter mehrerer Hilfsorganisationen gefordert. Behindertenanwalt Hansjörg Hofer kritisierte dabei Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Sie sei anscheinend nicht in der Lage, das vorhandene Geld entsprechend einzusetzen, sagte er in einer Pressekonferenz.