Mattersburgs Heimstärke soll Rapid in die Knie zwingen

Rapid verteidigt Rang drei - © APA

Mattersburg empfängt am Sonntag (16.30 Uhr) zum Abschluss der 28. Fußball-Bundesliga-Runde Rapid und will dabei eine Negativserie beenden: Seit dem 4:2 am 29. August 2015 in Wien sind die Burgenländer gegen die Hütteldorfer zehn Spiele sieglos, haben aber in den jüngsten sechs Duellen mit dem Rekordmeister immerhin vier Remis erreicht. Die beiden bisher letzten Heimpartien gingen jedoch verloren.