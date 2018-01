Mattighofen: 14-Jähriger wird beim Shisharauchen ohnmächtig

Der Bursch verlor nach dem Rauchen das Bewusstsein. (Symbolbild) - © APA/HELMUT FOHRINGER

Das Bewusstsein verloren hat am Donnerstagabend ein 14-Jähriger in einer Shisha-Bar in Mattighofen (Bez. Braunau) in Oberösterreich. Beim darauffolgenden Sturz zog er sich schwere Verletzungen im Gesicht zu. Nun wird gegen den Betreiber ermittelt, auch weil zwei Jugendliche während einer Kontrolle in der Bar Alkohol konsumiert hatten.