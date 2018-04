Mattighofen: Autodieb hält Polizei auf Trab und verletzt Polizisten

Der 25-Jährige hat die Polizei am Wochenende ordentlich auf Trab gehalten. - © APA/BARBARA GINDL

Alle Hände voll zu tun hatten Polizisten im angrenzenden Oberösterreich mit einem 25-jährigen Dieb am Wochenende. Der junge Mann hatte es zunächst in Mattighofen und Schalchen (beide Bezirk Braunau) auf Wertgegenstände in Autos abgesehen, stahl dann einen Pkw und versuchte über eine Kreditkarte an Geld zu kommen. Bei der Festnahme am Sonntag verletzte er unter Drogeneinfluss die Beamten. Bei ihm mit dabei war auch ein 15-Jähriger.