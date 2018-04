Mattigtaler Camembert in Kräuterkruste mit Apfel-Paprika-Chutney

Die Zubereitung ist einfach und die Zutaten reichen für etwa vier Personen. Das braucht ihr dafür:

Zutaten

Käse

1 Mattigtaler Camembert



2 Eier



50 Gramm Semmelbrösel



50 Gramm Mehl (griffig)



1 Esslöffel Thymian



1 Esslöffel Rosmarin



20 Gramm Petersilie



Salz



250 Milliliter Rapsöl



250 Milligramm Butterschmalz

Chutney

1 Apfel

1/2 Zwiebel

20 Gramm Ingwer

1/4 roten Paprika

etwas Rapsöl

1 Esslöffel Birkenzucker

2 Esslöffel Apfelessig

250 Milliliter Apfelsaft

1 Messerspitze Kardamom, gemahlen

1 Lorbeerblatt

Salz

Und so geht’s:

Zuerst wird das Chutney zubereitet. Dafür die Äpfel und Zwiebel in feine Würfel schneiden. Den Ingwer schälen und ebenfalls fein hacken, genauso die Paprika. Alles in Öl kurz anschwitzen lassen und mit Birkenzucker karamellisieren. Dann mit dem Apfelessig ablöschen und Gewürze sowie Salz zugeben. Die Mischung nun mit Apfelsaft aufgießen und etwa 20 Minuten kochen. Danach in ein steriles Weckglas oder Marmeladenglas abfüllen und gut verschließen.

Für den Camembert die Eier in mit einem Schneebesen in einer Schüssel verrühren. Separat die Semmelbrösel mit den frischen Kräutern in einem Standmixer klein mixen und in eine weitere Schüssel geben. Dabei sollte eine schöne, grüne Farbe entstehen. Das Mehl in eine weitere Schüssel geben und eine Panier-Station bauen: Zuerst Mehl, dann einer, dann die Brösel. Zum Schluss die Camembert-Stücke nochmals in Ei und Brösel tunken. Die panierten Stücke anschließend in einer Mischung aus Rapsöl und Butterschmalz zwei bis vier Minuten herausbacken und auf einem Stück Küchenpapier abtropfen lassen. Mit dem Chutney servieren und genießen. Mahlzeit!

Tipp

Den Camembert entweder im Ganzen reifen lassen oder bei der Käserei nach kleinen gereiften Stücken fragen. Dadurch bildet sich eine Schimmelschicht und der Käse läuft beim Backen nicht aus. Das Chutney kann man kalt oder auch warm dazu servieren.

Mehr Rezepte aus der Küche von Salzburgs Bäuerinnen findet ihr auf “Salzburg Schmeckt“.