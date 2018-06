Matura-Ergebnisse und Reformpläne am 27. Juni

Faßmann will "massiv nachschärfen" - © APA (Archiv)

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will seine Änderungspläne für die Reifeprüfung bei der Präsentation der heurigen Zentralmatura-Ergebnisse am 27. Juni vorstellen. Das System werde dabei zwar beibehalten, die Instrumente aber “massiv nachgeschärft”, so Faßmann im “Standard”.