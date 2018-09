Max und Nina erfüllen sich Kindertraum auf Burg Hohenwerfen

Lannerfalken, Steppenadler, Gänsegeier und ein Königsbussard kreisen knapp über den Köpfen von Max und Nina. “Die Adler gefallen mir am besten, die sind groß und stark”, ist der Siebenjährige von der zwei Meter langen Flügelspannweite des Greifvogels angetan.

Mönchsgeier mit Star-Allüren

“Aber man muss gut aufpassen, denn manchmal klauen die gefiederten Flugobjekte auch die Hüte der Zuschauer”, schmunzelt Falknerin Rebekka Bloßfeld (28). Seit 16 Jahren trainiert und arbeitet sie mit Falken, Bussards, Geier und Adler, hat damit ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. “Mich fasziniert einfach der starke Charakter dieser Tiere und dass sie immer wieder zurückkommen”, erzählt sie und ergänzt: “Das Gemüt ist entscheidend und muss auch zu dem des Falkners passen. Unser Kaiseradler ist zum Beispiel ein richtiger Morgenmuffel und der Mönchsgeier hat sogar Star-Allüren. Er steht gerne im Rampenlicht und lässt sich fotografieren.”

Majestätische Vögel auf der Burg Hohenwerfen. /Land Salzburg/Schrammel ©

Einfühlungsvermögen und viel Geduld

Berührungsängste hat die kleine Nina keine. Zu Hause hat sie sich schon um einen Zebrafinken gekümmert und bei ihrem Nachbar durfte sie sogar Tauben- und Fasanenbabys beim Schlüpfen beobachten. “Man braucht auf jeden Fall viel Geduld”, weiß die Sechsjährige und Falknerin Rebekka unterstreicht: “Die größte Herausforderung ist, dass man sich auf sein Gegenüber einlassen muss. Das braucht Zeit und viel Einfühlungsvermögen”. Derzeit trainiert sie mit Thia, Beidur und Shukran. Einen Namen für ihr Falkenbaby, das erst im Mai dieses Jahres geschlüpft ist, hat sie noch nicht.

“Das war wirklich ein tolles Erlebnis”

Wenn es nach Max ginge, dann würde er sie Lisa taufen, sagt er beim Abschiedsfoto. “Das war wirklich ein tolles Erlebnis, ich hab so viel gelernt. 20 Jahre werden die Vögel alt, so ein Geier wiegt fast zehn Kilo und sie essen zehn Prozent ihres Körpergewichts pro Tag”, resümiert Nina stolz. Eine Schwanzfeder vom Königsbussard und eine vom Riesenseeadler gibt es an diesem aufregenden Tag als Geschenk noch obendrauf.