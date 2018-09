May: Großbritannien macht keine Brexit-Kompromisse

Die Briten wollen die EU im März 2019 verlassen - © APA (AFP)

Die britische Premierministerin Theresa May will bei ihrem Brexit-Vorhaben keine Kompromisse mit Brüssel eingehen. Sie werde bei ihrem Plan keine Vereinbarungen akzeptieren, die nicht im nationalen Interesse seien, schrieb May im “Sunday Telegraph”. “Die kommenden Monate werden entscheidend bei der Gestaltung der Zukunft unseres Landes sein und ich bin mir meiner Aufgabe bewusst”, so May.