May verspricht “erfolgreichen Brexit”

Insgesamt sei 2017 ein “Jahr des Fortschritts” für Großbritannien gewesen, erklärte May am Sonntag in London. Den Brexit zum Erfolg zu machen, sei entscheidend, ihre Regierung habe aber auch weitere Ambitionen. “Wir müssen uns weiter bemühen, hier und heute einen Unterschied bei den Dingen zu machen, welche die Menschen in ihrem täglichen Leben beschäftigen”, sagte May. Deshalb versprach sie, zwar die Staatsverschuldung senken zu wollen, aber gleichzeitig in Schulen, Polizei und Gesundheitsversorgung zu investieren. “Ich glaube daran, dass 2018 ein Jahr von erneuertem Vertrauen in und Stolz auf unser Land sein kann.”

(APA/dpa)