May verspricht geringste Unternehmenssteuer der G-20-Staaten

Nach der Abfuhr an ihre Brexit-Pläne beim EU-Gipfel in Salzburg hat die britische Premierministerin Theresa May ihr Land als künftiges Steuerparadies angepriesen. “Was auch immer sie für ein Unternehmen sind, in ein Großbritannien nach dem Brexit zu investieren, wird Ihnen die niedrigsten Unternehmenssteuern in den G-20 bescheren”, sagte May am Mittwoch am Rande der UN-Vollversammlung in New York.