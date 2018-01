May will Kabinettsposten für Brexit ohne Abkommen schaffen

May bildet diese Woche ihr Kabinett um - © APA (POOL)

Die britische Premierministerin Theresa May will einem Medienbericht zufolge einen neuen Posten im Kabinett für die Vorbereitung eines Brexit ohne Abkommen schaffen. Der Schritt sei ein Signal an Brüssel, dass es London ernst meine, die EU auch dann zu verlassen, falls die Brexit-Verhandlungen scheiterten, hieß es in einem Bericht des “Telegraph” am Montag.