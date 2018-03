Mayrhofer holte mit Silber erste ÖPC-Snowboard-Medaille

Patrick Mayrhofer holte erste Snowboard-Medaille - © APA (IOC)

Österreichs Team hat bei den Winter-Paralympics in Pyeongchang am Freitag seine fünfte Medaille gewonnen. Snowboarder Patrick Mayrhofer fuhr bei seinen ersten Paralympischen Winterspielen im Banked Slalom zu Silber. Dem Oberösterreicher fehlten 0,59 Sekunden auf den erstplatzierten US-Amerikaner Mike Minor. Bronze ging an den Australier Simon Patmore.