Mayweather, der für diesen Kampf ein Comeback gegeben hatte, hat dank der Einnahmen laut Forbes wie zuvor Michael Jordan und Tiger Woods die Milliarden-Grenze an Einnahmen übertroffen. In der aktuellen Wertung ist Basketball-Star LeBron James (72,85 Mio.) hinter Neymar Sechster und rangiert vor dem Schweizer Tennis-Routinier Roger Federer (65,77 Mio.). Ronaldo hatte dieses Klassement in den vergangenen zwei Jahren angeführt.

(APA/ag.)