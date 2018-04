Mazedonien hat sich laut Hahn Empfehlung für EU verdient

EU-Erweiterungskommissar Hahn setzt auf Mazedonien - © APA (EPA/European Commission)

Mazedonien befindet sich laut EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn auf dem Weg in die EU. Das Land und seine Bürger hätten sich eine “bedingungslose Empfehlung” verdient, meinte Hahn bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen mit Premier Zoran Zaev in Skopje. Die EU-Kommission hatte am Dienstag die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Mazedonien und Albanien empfohlen.