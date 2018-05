McIlroy verspielte bei PGA Championship seinen Vorsprung

McIlroy erwischte keine gute Runde - © APA (AFP)

Rory McIlroy hat seine komfortable Führung bei den PGA Championship in Wentworth, dem wichtigsten Golfturnier Europas nach dem British Open, eingebüßt. Der Nordire war mit drei Schlägen Vorsprung in die dritte Runde gegangen, liegt vor dem Schlusstag aber nur noch ex aequo mit dem Italiener Francesco Molinari an der Spitze. Das Duo hat vier Schläge Vorsprung auf die Verfolger.